Архитектурный манифест осени

С 25 по 27 сентября 2026 года Самара станет ключевой точкой на карте российского архитектурного сообщества. Город принимает Слет ассоциации конструктивизма — масштабный форум, который соберет ведущих экспертов страны в филиале Государственной Третьяковской галереи. На одной площадке встретятся руководители знаковых институций — Центра «Зотов», Музея «Гараж» (Дом Наркомфина) и Музея Мельниковых, чтобы обсудить спасение, реставрацию и коммерческую адаптацию шедевров эпохи авангарда. Программа слета сфокусирована на главных практических и культурных событиях. Посетить их стоит каждому, кто хочет понимать язык современной урбанистики.



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25 сентября, пятница. Открытие и музыка архитектуры.

19:30 (сбор гостей в 19:00) | Летний двор

Концерт камерного оркестра «Синестезия»: «Наследие. Как звучит архитектура» (1,5 часа, по билетам, 12+)

Музыкально-визуальный перформанс на стыке эпох. Камерный оркестр «Синестезия» под руководством Татьяны Гавриловой представит программу авторской музыки и импровизаций, вдохновленную знаковыми объектами региона. Главным событием вечера станет мировая премьера композиции «Фабрика-кухня», написанной специально к слету. Архитектурное наследие переосмыслится через живой звук скрипки, виолончели, перкуссии, флейты и фортепиано.

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26 сентября, суббота. Архивные сенсации и неизвестный Мельников.

19:00 | Кинозал

Публичная лекция Константина Гудкова и Александра Дуднева «Новые открытия и новая история конструктивизма» (2 часа, по билетам, 12+)

Эксклюзивные данные от создателей независимого проекта «Кооператив 1931». Историки представят результаты масштабного анализа более 6 000 московских построек 1917–1941 годов. Вместо разбора заезженных туристических хитов спикеры сфокусируются на забытых авторах и архивных сенсациях — включая неизвестные ранее постройки Константина Мельникова. В рамках лекции пройдет презентация книги «Москва на стройке. Полный каталог архитектуры. 1917–1941».

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27 сентября, воскресенье. Как поменять взгляд на советское прошлое.

19:00 | Кинозал

Публичная лекция Николая Васильева «Стиль и форма модернизма. Тогда и теперь» (1,5 часа, по билетам)

Финальным аккордом слета станет выступление одного из главных исследователей архитектуры в России. Николай Васильев — кандидат искусствоведения, профессор МГАХИ им. Сурикова и автор фундаментальных книг о зодчестве XX века — объяснит, как советский архитектурный модернизм 1960–1980-х годов превратился из «типовой безликой застройки» в признанное мировое искусство. На лекции разберут эстетику послевоенных зданий СССР и мира, их прямую связь с авангардом и то, как функциональные советские постройки стали новыми памятниками формы.