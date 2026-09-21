Инвестиции принесли сроки

В Москве вынесен приговор руководителям и сотрудникам компаний, привлекавших средства граждан под обещание вложить их в акции высокодоходных компаний. Вкладчикам обещали до 18% прибыли ежемесячно, однако своих денег они больше не увидели. Ущерб по делу составил 250 млн руб. Махинаторы получили от четырех с половиной до десяти лет заключения, лишь двум кассирам были назначены условные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд столицы вынес приговор шести подсудимым — руководителям и сотрудникам ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и некоторых других. Все они обвинялись в особо крупном мошенничестве. Генеральный директор АУФИ Арсений Дадашев и бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров получили десять и восемь лет колонии общего режима соответственно, менеджерам АУФИ Михаилу Кошевскому и Ивану Грудинину суд назначил по четыре с половиной года. По пять лет колонии, но условно получили кассиры компаний Снежана Запорожец и Дмитрий Межевикин. Все осужденные должны будут заплатить штрафы — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Суд также обязал их солидарно возместить нескольким десяткам вкладчиков причиненный ущерб — около 250 млн руб. Пострадавших от махинаций было больше, но часть из них вообще не стала обращаться в судебные или правоохранительные органы, другие пытаются взыскать деньги с финансистов самостоятельно. В частности, в материалах арбитражных разбирательств говорилось о 900 потерпевших, причем некоторые из них ради того, чтобы вложить деньги в якобы высокодоходные проекты, закладывали единственное жилье, а пенсионеры тратили на инвестиции отложенные на собственные похороны «гробовые».

Как установили следствие и суд, в преступной схеме были в основном задействованы четыре связанные компании — АУФИ, ВШУФ, ООО «Международный финансовый центр» и ООО «Глобал Финанс».

Их сотрудники, купив разного рода базы данных, обзванивали жителей столицы, предлагая «бесплатную консультацию по инвестициям». Тех, кто заинтересовался, приглашали в офисы, арендованные в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах.

Клиентам гарантировали доходность от инвестиций в размере 12–18% в месяц, предлагали заключить договор на получение «консультационных услуг». От них требовалось открыть личный кабинет у какого-либо брокера и через него внести деньги. Чаще всего предлагали офшорные компании Global FX, Bristol House Corporation и Asset Capital Business, зарегистрированные на Маршалловых Островах. Как позже установили правоохранители, эти фирмы не имели лицензий на право оказания финансовых услуг в какой-либо стране.

Махинаторы открывали фиктивные счета своих клиентов, с помощью которых демонстрировали, как стремительно растут их доходы. Вкладчикам предлагали дополнительно инвестировать средства. Многие на эту уловку попадались.

Проблемы у вкладчиков начинались после того, как они пытались вывести деньги со своих счетов. Сначала им отказывали под самыми различными предлогами, затем говорили, что деньги попали за рубежом под санкции, а затем сообщали, что вложенные средства вернуть невозможно, поскольку акции «высокодоходных» компаний внезапно рухнули.

Обманутые вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы. Первое уголовное дело было возбуждено в июле 2018 года, позже его объединяли с новыми. Расследование не раз приостанавливалось. Первым в декабре 2022 года был задержан гендиректор АУФИ Дадашев. За ним последовали Михаил Кошевский, Иван Грудинин и Виталий Фидуров.

Задержанных в начале 2023 года кассиров компаний Снежану Запорожец и Дениса Межевикина отправлять в СИЗО не стали — суд назначил им запрет определенных действий. Последний, прежде чем присоединиться к махинаторам, семь лет отслужил прокурором в Карелии, а после выхода в отставку в начале 2019 года получил в Петрозаводске статус адвоката. Переехав затем в Белгородскую область, он получил и первую судимость, поскольку обманом сохранил повышенную пенсию с северным коэффициентом. Петрозаводский суд назначил ему три года принудительных работ.

По информации “Ъ”, по данному делу был ранее осужден на шесть лет колонии один из внешних финансовых управляющих группы компаний, в которых работали фигуранты, Вячеслав Володин.

Адвокаты осужденных уже заявили, что обжалуют приговор. Сами фигуранты вину так и не признали, утверждая, что и сами денег на инвестициях граждан не заработали.

Алексей Соковнин