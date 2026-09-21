Минфин проведет небольшие закупки алмазов в Гохран

Минфин России намерен за год провести закупки алмазов в Гохран, заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. По его словам, рынок демонстрирует признаки оздоровления, поэтому Минфин пока займет выжидательную позицию.

«Наша основная цель — это скупать золото, поэтому мы сейчас подождем, понаблюдаем, пока я необходимости покупать алмазы не вижу, но какие-то закупки небольшие будут производиться», — сказал Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о решении по закупкам алмазов в Гохран (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что по алмазам действует бюджетный лимит до конца года. Закупка алмазов будет привязана к конъюнктуре рынка. В конце прошлого года господин Моисеев отмечал, что Гохран в 2026 году может приобрести золото и алмазы на 50 млрд руб.