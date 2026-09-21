Минфин проведет небольшие закупки алмазов в Гохран
Минфин России намерен за год провести закупки алмазов в Гохран, заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. По его словам, рынок демонстрирует признаки оздоровления, поэтому Минфин пока займет выжидательную позицию.
«Наша основная цель — это скупать золото, поэтому мы сейчас подождем, понаблюдаем, пока я необходимости покупать алмазы не вижу, но какие-то закупки небольшие будут производиться», — сказал Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о решении по закупкам алмазов в Гохран (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что по алмазам действует бюджетный лимит до конца года. Закупка алмазов будет привязана к конъюнктуре рынка. В конце прошлого года господин Моисеев отмечал, что Гохран в 2026 году может приобрести золото и алмазы на 50 млрд руб.
Закупки Гохрана не означают обязательного выкупа заранее определенного объема: учреждение работает в пределах бюджетного лимита, который в 2024 году составлял 51,5 млрд руб. Приобретенные алмазы предполагается впоследствии реализовать, причем сроки продажи должны определяться рыночной конъюнктурой. Поэтому такая операция позволяет перенести реализацию запасов на более подходящий момент, но не отменяет зависимости от состояния рынка.
В сентябре 2025 года Минфин объяснял массовые закупки алмазов у АЛРОСА прежде всего поддержкой компании и заявлял о готовности возобновить их при необходимости; тогда же ведомство отмечало, что компания справляется самостоятельно. В этой конструкции небольшие закупки могут оставаться резервным инструментом поддержки, тогда как масштаб операций ограничивается доступным бюджетным лимитом и оценкой спроса на рынке.