ФСБ: житель Донецка планировал подорвать машину у избирательного участка

Житель Донецка по заданию СБУ планировал взорвать бомбу возле избирательного участка. Об этом заявили в ФСБ. Мужчину задержали.

По данным следствия, гражданин РФ в интернете установил контакт с представителями украинской спецслужбы и добровольно согласился совершить теракт. Через тайник ему передали 20 кг взрывчатых веществ, затем с помощью дрона отправили взрывное устройство с дистанционным управлением, рассказали в ФСБ. Полученный груз мужчина установил в своем автомобиле и собирался привести бомбу в действие во время выборов, считают российские следователи.

«Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, — отметили в Центре общественных связей ФСБ, — так как он был своевременно задержан».