Volkswagen впервые за 15 лет выбыл из индекса EuroStoxx 50

Германский концерн Volkswagen впервые за последние 15 лет потерял место в индексе EuroStoxx 50, Financial Times. Это индекс «голубых фишек» ЕС, в который входят крупнейшие компании разных отраслей — «лидеры суперсекторов», как описывают это составители индекса — с наиболее ликвидными акциями. D индексе теперь представлены nри автомобильные компании — Ferrari, BMW и Mercedes-Benz.

Концерн выбыл из EuroStoxx 50 после того, как 18 сентября акции VW подешевели на 5,6%, до €76,5 — это минимум за 16 лет. Снижение было связано с заявлением компании, что ей придется списать €6 млрд из-за переоценки стоимости ее бренда Porsche. Компания заявила о дополнительных издержках из-за продолжающейся реструктуризации и падения продаж в Китае.

Проблемы VW продолжаются не первый год. Компания обсуждает возможность закрытия нескольких заводов и собирается сократить 100 тыс. сотрудников. С начала года ее акции подешевели на четверть, а за последние пять лет — почти на 60%.

Как заявил FT старший аналитик по глобальному авторынку банка HSBC Майкл Тиндалл, выпадение VW из EuroStoxx 50 отражает «депрессивное состояние всего сектора с учетом того, какие экзистенциальные риски стоят перед ним». Европейская автомобильная отрасль сталкивается с несколькими сложностями, включая конкуренцию со стороны китайских компаний и снижение спроса.

Яна Рождественская