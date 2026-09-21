В храме Сорока Севастийских мучеников продолжаются фасадные и отделочные работы

Строительная компания DOGMA продолжает строительство одного из крупнейших храмов юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Догма Фото: пресс-служба ГК Догма

Он располагается на Западном обходе в микрорайоне «Самолет». Площадь строения почти 5,5 тыс. кв. метров. Работы ведутся в соответствии с графиком: Малый зал подготавливают к проведению церковных служб, а в Большом идут предчистовые работы.

Также специалисты занимаются фасадом строения: монтируют белокаменные барельефы и устанавливают подсветку, которая подчеркнет выразительный облик собора в вечернее время. Вместе с этим идут работы по благоустройству территории — укладывают тротуарную плитку и брусчатку. При строительстве используются современные технологии проектирования, а именно 3D-моделирование и скульптурирование.

Комплексные работы в храме начались осенью прошлого года. Внутри команда «Иконописной мастерской Олега Шуркуса» выполняет художественную роспись. Она запланирована в нескольких залах: в Малом она уже завершена, а в Большом — художественные работы начнутся в конце года. На стенах строения изобразили священную христианскую историю начиная с Сотворения мира, которая дойдет до Второго Пришествия и жизни будущего века. Выбор художественных приемов и состав святых обусловлены временем и регионом жития святых Сорока мучеников. Ориентир выбран на росписи от VI до XII веков, основные памятники — храмы Каппадокии и Старой Ладоги.

«Строительство Храмового комплекса — это вклад в формирование духовной и социальной среды микрорайона. Для нас важно, чтобы у жителей было место, где можно обрести внутреннюю опору, почувствовать единство и поддержку. Храм станет точкой притяжения, пространством для добрых традиций и взаимопомощи. Мы стремимся, чтобы этот объект стал неотъемлемой частью жизни района и служил людям долгие годы»,— поделился президент ГК DOGMA Денис Морозов.

Открытие Храма Сорока Севастийских мучеников будет проходить поэтапно. Сначала запустят Малый зал, за ним последует Большой. Общая вместимость комплекса составит 350 человек, что позволит принимать значительное число прихожан и проводить крупные церковные мероприятия. Проект в данный момент уже получил разрешительную документацию на ввод. Он станет первым храмом, введенным в эксплуатацию от Благотворительного фонда DOGMA.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

ЖК Самолет — Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.