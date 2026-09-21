Беспилотники атаковали Самарскую и Оренбургскую области

Минувшей ночью над регионами РФ, включая Самарскую и Оренбургскую области, сбиты 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Также БПЛА удалось уничтожить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкортостаном, Татарстаном и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о том, что над Ульяновской областью сбиты четыре беспилотника. Место падения зафиксировано на территории Николаевского района. В регионе действовал режим ракетной опасности. В настоящее время он отменен.

Георгий Портнов