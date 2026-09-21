Темпы роста потребления в РФ снижаются из-за слабой динамики увеличения зарплат

Российские потребители в августе в сопоставимых ценах потратили на покупки на 5,9% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Альфа-банка. Этот годовой прирост скрывает резкое замедление спроса внутри периода: после быстрого роста весной расходы населения летом увеличивались слабо. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет. Одновременно с этим замедляется рост зарплат — главный источник увеличения расходов населения.

В сентябрьском выпуске мониторинга потребительского сектора аналитики Альфа-банка сообщили, что в сопоставимых ценах потребительские расходы в августе выросли на 5,9% год к году. Траты на продовольствие немного ускорились в сравнении с июлем. На непродовольственные товары — замедлились, в том числе из-за ослабления продаж автомобилей после весеннего оживления авторынка.

По оценкам Дмитрия Полевого из «Астра УА», основанным на данных «СберИндекса», в июне—августе потребление с поправкой на сезонность увеличивалось в среднем на 0,2% в месяц против 1,5% в марте—мае этого года. В августе месячный прирост составил 0,18% после 0,32% в июле.

Подробнее — в материале «Частное потребление нехотя остывает».