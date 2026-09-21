Посол России уточнил темы будущей встречи с США «по раздражителям в отношениях»

Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях», заявил ТАСС посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Дату контактов и их формат он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Дарчиев рассказал, что на повестке дня будут вопросы технического характера, в том числе взаимная выдача виз, а также «возвращение де-факто конфискованных американской стороной» шести объектов российской дипломатической недвижимости. «В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве»,— сказал посол.

В США находятся семь объектов российской дипломатической собственности, включая генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде и торговое представительство в Вашингтоне. Их арестовали в 2017 году в рамках антироссийских санкций. О том, что в ближайшее время Москва и Вашингтон планируют встречу по «раздражителям», накануне также заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.