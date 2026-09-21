Посол России уточнил темы будущей встречи с США «по раздражителям в отношениях»
Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях», заявил ТАСС посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Дату контактов и их формат он не уточнил.
Посол России в США Александр Дарчиев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Господин Дарчиев рассказал, что на повестке дня будут вопросы технического характера, в том числе взаимная выдача виз, а также «возвращение де-факто конфискованных американской стороной» шести объектов российской дипломатической недвижимости. «В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве»,— сказал посол.
В США находятся семь объектов российской дипломатической собственности, включая генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде и торговое представительство в Вашингтоне. Их арестовали в 2017 году в рамках антироссийских санкций. О том, что в ближайшее время Москва и Вашингтон планируют встречу по «раздражителям», накануне также заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
В апреле 2025 года стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, включая доступ к банковским услугам и кадровые вопросы. Одновременно продолжалась работа по устранению технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов.
По вопросу недвижимости российская сторона передала дорожную карту с обозначенными сроками, реализация которой предполагает допуск представителей России на объекты для инспекции и оценки ущерба. При этом в ноябре 2025 года Госдепартамент США, по словам российского посла, отказывался обсуждать возвращение объектов, а американские спецслужбы не допускали туда российских дипломатов.
Визовые ограничения уже приводили к кадровым сбоям: в августе 2021 года более 60 сотрудников российского посольства и генконсульств вместе с членами семей ожидали продления виз, а разрешения на въезд их заменам не выдавались. Дополнительным ограничением для переговоров стало то, что ожидавшийся третий раунд по двусторонним раздражителям был отменен по инициативе американской стороны в 2025 году.