Рябков анонсировал встречу России и США по взаимным «раздражителям»
Замглавы МИД Рябков: Россия и США обсудят «раздражители» в ближайшие недели
Представители России и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить взаимные «раздражители» в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Замглавы ведомства отметил, что подобные встречи стали проходить регулярно, и в МИДе считают, «что это полезно». «Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного,— сказал господин Рябков "ИА Новости"». — Тем не менее мы от этого не отказываемся».
О возможных контактах по снятию «раздражителей» в августе говорила и официальный представитель ведомства Мария Захарова. Что это за факторы, она не уточнила, но добавила, что сроки встреч прорабатываются.
Консультации между Россией и США по устранению «раздражителей» строились по принципу малых шагов: Москва рассчитывала постепенно находить взаимоприемлемые решения по отдельным вопросам, а не пытаться сразу урегулировать всю двустороннюю повестку. При этом в июне 2025 года российская сторона заявляла, что ждет от США четкой реакции на свои предложения, в том числе о возвращении российской дипсобственности, что ограничивало содержательное продвижение.
В числе конкретных тем Москва называла визовые вопросы, возвращение прямого авиасообщения и дипсобственность. В июне 2025 года восстановление авиасообщения оценивалось как более сложная задача, чем решение визовых вопросов, поэтому продвижение по разным направлениям могло идти с разной скоростью.
Переход к диалогу на высоком уровне Москва в мае 2026 года связывала с изменением американской политики в отношении России; это условие относилось и к возможному обсуждению стратегической стабильности. Поэтому регулярность контактов сама по себе не означала быстрого согласования наиболее чувствительных вопросов.