Рябков анонсировал встречу России и США по взаимным «раздражителям»

Представители России и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить взаимные «раздражители» в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Замглавы ведомства отметил, что подобные встречи стали проходить регулярно, и в МИДе считают, «что это полезно». «Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного,— сказал господин Рябков "ИА Новости"». — Тем не менее мы от этого не отказываемся».

О возможных контактах по снятию «раздражителей» в августе говорила и официальный представитель ведомства Мария Захарова. Что это за факторы, она не уточнила, но добавила, что сроки встреч прорабатываются.