Турпоток в Краснодарский край с начала года составил 13,5 млн человек
С начала 2026 года Краснодарский край принял около 13,5 млн туристов. Об этом в ходе круглого стола Ассоциации отельеров АМОС в Сочи сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Данных об изменении значения по сравнению с прошлым годом чиновница не привела.
Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ
По словам замминистра, прошедший летний сезон стал для отрасли одним из самых сложных за последние годы. Среди причин — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, проблемы с топливом и нестабильная ситуация с воздушным транспортом.
«Благодаря консолидации всех участников процесса — органов власти, бизнеса и контролирующих структур — сезон состоялся»,— отметила представитель краевого ведомства.