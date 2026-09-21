Турпоток в Краснодарский край с начала года составил 13,5 млн человек

С начала 2026 года Краснодарский край принял около 13,5 млн туристов. Об этом в ходе круглого стола Ассоциации отельеров АМОС в Сочи сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Данных об изменении значения по сравнению с прошлым годом чиновница не привела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По словам замминистра, прошедший летний сезон стал для отрасли одним из самых сложных за последние годы. Среди причин — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, проблемы с топливом и нестабильная ситуация с воздушным транспортом.

«Благодаря консолидации всех участников процесса — органов власти, бизнеса и контролирующих структур — сезон состоялся»,— отметила представитель краевого ведомства.

Дмитрий Холодный