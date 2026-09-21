Глубина бронирования авиабилетов в командировки сократилась до недели

Средняя глубина бронирований авиабилетов в командировки на внутренних рейсах сократилась с начала 2026 года с полутора недель до семи-восьми дней. Показатель по всем видам бронирований почти не изменился и в среднем составляет около двух недель, хотя варьируется в зависимости от направлений. Такие данные по запросу “Ъ” предоставили сервисы по продаже авиабилетов.

По данным «Авиасейлс для бизнеса», средняя глубина бронирования билетов по России у деловых путешественников сократилась с девяти до восьми дней. Сильнее всего показатель уменьшился для командировок сроком до семи дней в Ставрополь, Мурманск и Ульяновск, где годом ранее билеты бронировали за десять дней в среднем.

Для зарубежных командировок средняя глубина бронирования выросла на 2%, почти до 16 дней. Но показатель сократился с 12–15 до 9–12 дней для поездок в Азербайджан, Узбекистан и Армению.

В целом, по данным «Авиасейлс», средняя глубина бронирования на внутренних направлениях сократилась на 3%, до 13,9 дня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра на вылет»