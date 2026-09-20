Главные новости за неделю 14–20 сентября. Ростов-на-Дону и область

Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области в 18:00 20 сентября приблизилась к 65%. Всего в этом году в выборах могли принять участие более 3 млн избирателей региона.

Законодательное собрание Ростовской области обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой принять дополнительные меры поддержки аграриев на фоне нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне и перебоев с экспортной логистикой. Хозяйства региона в текущем году собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Однако из-за сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне и работы портов возможности вывоза этой продукции на внешние рынки существенно сократились.

На первый этап благоустройства парка «Дружба» в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону будет выделено 762 млн руб. Общая стоимость проекта составит более 1,35 млрд руб.: второй этап оценивается в 394 млн руб., третий — в 196 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области обязал бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина выплатить компании 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над обществом. Решение принято 17 сентября. Иск был подан «Родными полями» в марте. Компания потребовала признать недействительными решения единственного участника прежнего ООО «Торговый дом “РИФ”», принятые в июле—декабре 2023 года, о распределении прибыли в пользу господина Ходыкина, а также взыскать с него 24 млрд руб. В рамках этого дела суд ранее арестовал его движимое и недвижимое имущество на указанную сумму.

Мать погибшего моряка с танкера «Бавлы», погибшего в результате удара БПЛА по судну в начале июня в Черном море, признана потерпевшей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

За восемь месяцев 2026 года ущерб от киберпреступлений в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,3 млрд руб. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению таких преступлений более 1 тыс. человек. При этом количество зарегистрированных киберпреступлений в регионе впервые за пять лет снизилось.

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции путепровода на трассе регионального значения — Северном подъезде к Батайску. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.

За семь месяцев 2026 года в бюджет Ростовской области поступило 131 млн руб. туристического налога. По итогам 2025 года сумма сборов составила 125 млн руб, а план на 2026 год — порядка 160 млн руб.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в хищении более 1 млрд руб. у дольщиков. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Предприниматель Виталий Фетисов, осужденный за хищение бюджетных денег при благоустройстве «Мухиной балки», объявлен в розыск. В мае 2026 года Аксайский суд признал его виновным в хищении бюджетных 36 млн руб. (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранту было назначено восемь лет колонии общего режима, штраф в 1,5 млн руб. и запрет на три года выполнять госконтракты.

Ростовчанин стал фигурантом дела об административном правонарушении за публикацию видео последствий недавней атаки БПЛА.