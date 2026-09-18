На Дону расследовали дело о хищении более 1 млрд рублей при строительстве домов

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в хищении более 1 млрд руб. у дольщиков. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, материалы в отношении него выделены в отдельное производство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы в 2023–2024 годах. От имени коммерческого предприятия они заключали с гражданами из разных регионов договоры на строительство домов, обещая возвести их в кратчайшие сроки. Многие потерпевшие для оплаты оформили ипотеку, однако после получения предоплаты обвиняемые свои обязательства не выполнили.

Для возмещения причиненного ущерба арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.

Мария Хоперская