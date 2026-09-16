СК опроверг данные о волоките в работе с потерпевшими от удара БПЛА ростовчанами

Мать погибшего моряка с танкера «Бавлы», погибшего в результате удара БПЛА по судну в начале июня в Черном море, признана потерпевшей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, комментируя появившиеся во вторник публикации о волоките следственных органов с признанием членов семьи погибшего ростовчанина потерпевшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во вторник в ряд ростовских и кубанских появились сообщения о том, что семья погибшего в результате удара беспилотников электромеханика танкера «Бавлы» Ильи Б. не может получить за него страховые и иные выплаты из-за того, что следователи, расследующие это дело, якобы в течение уже трех месяцев официально не признают ее потерпевшей. Между тем у погибшего остались пожилая мать и трое малолетних детей.

Со ссылкой на слова близких моряка сообщалось, что они обращались с этой проблемой за помощью в местную администрацию и к региональным властям. В приемной губернатора Ростовской области им якобы сообщили, что направили соответствующий запрос в СКР, однако процессуально вопрос никак не решается.

«Ъ-Ростов» также направил в следственное ведомство соответствующий запрос.

«Главным следственным управление Следственного комитета расследуется уголовное дело о теракте. Мать одного из погибших моряков признана потерпевшей», – сообщили изданию в пресс-службе СКР., отвечая на запрос

В начале июня «Извести» со ссылкой на свои источники сообщили об ударе беспилотниками, нанесенном в Черном море по танкеру и двум сухогрузам. Согласно данным сообщениям, в результате этого налета пять человек погибли, шестеро были доставлены в медицинские учреждения.

Михаил Волкодав