Ростовские депутаты попросили правительство РФ поддержать аграриев из-за сбоев в работе портов

Законодательное собрание Ростовской области обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой принять дополнительные меры поддержки аграриев на фоне нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне и перебоев с экспортной логистикой. Решение депутаты приняли на заседании регионального парламента 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как отметил заместитель председателя Заксобрания, глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, хозяйства региона в текущем году собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Однако из-за сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне и работы портов возможности вывоза этой продукции на внешние рынки существенно сократились.

«Практически нет логистики для поставки произведенного в Ростовской области зерна на экспорт»,— сказал господин Василенко, выступая перед депутатами. По его словам, создаваемые сейчас альтернативные логистические маршруты не способны полностью компенсировать проблемы со сбытом урожая, что создает дополнительные трудности для сельхозпроизводителей.

В обращении к федеральному правительству региональные депутаты предложили продлить на год сроки льготного кредитования сельхозпредприятий и предоставить отсрочку по лизинговым платежам. Еще одна мера — закупка в интервенционный фонд 5 млн тонн пшеницы по цене не менее 15 руб. за кг.

Кроме того, депутаты предлагают ввести ограничения на банкротство сельхозпроизводителей либо установить мораторий на такие процедуры до декабря 2027 года. Необходимость этой меры они связывают с риском финансовых проблем у хозяйств, которые из-за нарушения экспортной логистики не могут своевременно реализовать произведенное зерно.

Проблема уже стала предметом обсуждения на федеральном уровне. Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, Минсельхоз РФ рассматривает возможность временного моратория на банкротство аграриев, а также сохранения за предприятиями статуса сельхозтоваропроизводителя в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна. Дополнительно обсуждается частичная компенсация затрат на проведение озимого сева.

Среди других рассматриваемых федеральных мер — продление льготных краткосрочных кредитов, отсрочка лизинговых платежей, погектарная поддержка сева, обеспечение хозяйств минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами. Также обсуждается проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен на зерно и содействия его реализации.

Несмотря на проблемы с экспортной логистикой, Ростовская область не намерена сокращать площади под озимыми культурами. Хозяйства региона уже приступили к севу, под урожай 2027 года планируется занять около 2,8 млн га. Годом ранее озимыми культурами было засеяно 2,81 млн га.

В 2026 году область существенно увеличила производство ранних зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор достиг 13,6 млн тонн, что в 1,7 раза превышает показатель прошлого года. В том числе собрано 12,2 млн тонн озимой пшеницы при средней урожайности 42,6 ц/га.

С 28 августа в Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за сбоев в работе портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне после атак вооруженных формирований Украины. По данным региональных властей, это привело к скоплению у сельхозпроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции.

Валерий Климов