Госэкспертиза одобрила реконструкцию Северного подъезда к Батайску
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции путепровода на трассе регионального значения — Северном подъезде к Батайску. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Положительное заключение выдало государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Застройщиком, согласно карточке объекта, выступает министерство транспорта Дона.
Проектную документацию подготовили четыре организации: краснодарские ООО «Инжпроектстрой», ООО «Югавтодорпроект» и ООО «ВРЖД», а также самарское АО «Волгаспецремстрой».
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что госэкспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта режимного корпуса № 1 следственного изолятора на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону.