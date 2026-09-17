Ущерб от киберпреступлений на Дону составил 1,3 млрд рублей

За восемь месяцев 2026 года ущерб от киберпреступлений в Ростовской области вырос на 50% и составил 1,3 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УБК ГУ МВД России по региону, подполковник полиции Сергей Погодин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На мошенничества пришлось более 1,2 млрд руб. ущерба, на кражи с использованием IT-технологий – 58 млн руб. В ходе уголовного судопроизводства потерпевшим уже возмещено более 71 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению таких преступлений более 1 тыс. человек. Как отметил Сергей Погодин, 754 из них не имели постоянного источника дохода, а 304 ранее были судимы.

Жертвами мошенничеств и краж с использованием информационно-коммуникационных технологий часто становятся пожилые люди, однако, как отмечают в полиции, в целом на уловки преступников попадаются люди разного возраста, уровня образования и социального положения.

Кристина Федичкина