Поступления от турналога на Дону достигли 131 млн рублей

За семь месяцев 2026 года в бюджет Ростовской области поступило 131 млн рублей от туристического налога. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов в ходе прессконференции в «ИнтерфаксЮг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По словам господина Павлова, по итогам 2025 года сумма сборов составила 125 млн рублей, а план на 2026 год — порядка 160 млн рублей. При сохранении текущей динамики министр не исключил, что итоговая сумма может достичь порядка 200 млн рублей.

Туристический налог для средств размещения введен в регионе с 2025 года. Ставка устанавливается муниципалитетами в рамках пределов, закреплённых Налоговым кодексом РФ: в 2025 году — 1 %, в 2026м — 2 %, в 2027м — 3 %, в 2028м — 4 %, с 2029 года — 5 %. При этом минимальная сумма платежа составляет 100 рублей вне зависимости от стоимости проживания.

Мария Хоперская