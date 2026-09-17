Суд взыскал с экс-владельца «Родных полей» 24 млрд рублей дивидендов

Арбитражный суд Ростовской области обязал бывшего владельца зернотрейдера «Родные поля» Петра Ходыкина выплатить компании 24 млрд руб. дивидендов, распределенных в период его контроля над обществом. Решение принято 17 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Взыскать с Ходыкина Петра Викторовича в пользу ООО “Родные поля” 24 млрд рублей»,— огласил судья.

Иск был подан «Родными полями» в марте. Компания потребовала признать недействительными решения единственного участника прежнего ООО «Торговый дом “РИФ”», принятые в июле—декабре 2023 года, о распределении прибыли в пользу господина Ходыкина, а также взыскать с него 24 млрд руб. В рамках этого дела суд ранее арестовал его движимое и недвижимое имущество на указанную сумму.

На заседании 17 сентября сторона ответчика заявила несколько ходатайств. В частности, представители господина Ходыкина просили привлечь к спору в качестве третьих лиц правительство Ростовской области, администрацию Ростова-на-Дону и нынешнего владельца зернотрейдера — АО «Тиара Холдинг». По мнению защиты, интересы этих лиц могут быть затронуты решением суда. Кроме того, ответчик настаивал на проведении экспертизы для установления того, являлось ли общество стратегическим предприятием на момент подачи иска, и заявлял отвод судье. «Родные поля» выступили против ходатайств, суд отказал в их удовлетворении.

Защита также оспаривала право самой компании требовать возврата дивидендов. Представитель господина Ходыкина заявил, что оспорить такую выплату мог бы другой участник общества, если бы он существовал, но не сама компания.

Еще одним доводом ответчика стала сумма фактически полученных средств. На одном из предыдущих заседаний его представители указывали, что Ходыкину было перечислено 20,399 млрд руб., тогда как оставшиеся средства составил НДФЛ. Поэтому, по их мнению, взыскание с него всех 24 млрд руб. некорректно.

Позиция «Родных полей» основана на решении суда об обращении 100% долей зернотрейдера в доход государства. Представитель компании заявлял, что в результате ничтожной сделки к Ходыкину не перешли корпоративные права на управление обществом, а значит, он не имел полномочий принимать решения о распределении дивидендов в 2023 году. В компании также рассматривают выплаченные средства как убытки, причиненные, по их позиции, иностранным инвестором Ходыкиным.

Представители ответчика 17 сентября возражали и против такой квалификации выплаты. Они заявили, что дивиденды нельзя считать убытками, а также указали, что господин Ходыкин отказался от иностранного гражданства и потому не может рассматриваться как иностранный инвестор.

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости компании, составленному в октябре 2025 года, в 2021 и 2022 годах «Родные поля» не распределяли чистую прибыль. Позднее прибыль за 2017–2023 годы была направлена на выплату дивидендов в размере 24 млрд руб. Поэтому, вероятно, нынешний иск касается решений о распределении прибыли именно за этот период.

Сам зернотрейдер ранее был изъят в доход государства по иску Генеральной прокуратуры, поданному в конце 2024 года. В феврале 2025 года владельцем компании стало Росимущество, после чего актив перешел под управление одной из структур Россельхозбанка. Примерно через два месяца после смены собственника в компании был назначен новый директор вместо Марины Турянской, возглавлявшей общество с 2018 года.

Генпрокуратура указывала, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйственным обществом: по данным ведомства, доля компании на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. В прокуратуре также заявляли, что над обществом через группу лиц с участием офшорных компаний был установлен иностранный контроль, а его конечным бенефициаром на тот момент являлся Ходыкин — гражданин Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ.

Господин Ходыкин пытался оспорить решение ФАС России о признании «Родных полей» стратегическим предприятием, однако суды отказали ему в удовлетворении заявления и апелляционной жалобы. Также ему не удалось оспорить решение об обращении зернотрейдера в доход РФ.

ООО «Торговый дом “РИФ”» было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем российском рынке и ее экспорта. В течение ряда лет компания входила в число лидеров по экспорту российского зерна. В апреле 2024 года она сменила название на ООО «Родные поля».

Зернотрейдер был включен в план приватизации на 2026–2028 годы. В июле 2026 года АО «Тиара Холдинг» приобрело компанию у Росимущества за 11,7 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 7 сентября.

Валерий Климов