В Ростовской области число киберпреступлений снизилось на 37%

В январе-августе 2026 года в Ростовской области зафиксировано на 37% меньше киберпреступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону Сергей Погодин.

По словам подполковника, количество зарегистрированных киберпреступлений в регионе снизилось впервые за пять лет. Доля киберпреступлений в общем массиве сократилась с 31,6% до 23,9%. Раскрываемость IT-преступлений выросла с 35,1% до 36,2%. При этом общий ущерб жителей Ростовской области от киберпреступлений за восемь месяцев вырос на 50% и составил почти 1,3 млрд руб.

Потерпевшими от IT-преступлений стали 4 тыс. человек, это почти на 3 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Только 712 жертв являются людьми пенсионного возраста.

Кристина Федичкина