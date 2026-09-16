На благоустройство парка «Дружба» в Ростове-на-Дону направят свыше 1,35 млрд рублей
На первый этап благоустройства парка «Дружба» в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону будет выделено 762 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов на прессконференции в ростовском пресс-центре «Интерфакса».
Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
Общая стоимость проекта составит более 1,35 млрд рублей: второй этап оценивается в 394 млн рублей, третий — в 196 млн рублей. Муниципалитет планирует объявить закупку в октябре. Финансирование будет осуществляться за счет средств местного и областного бюджетов.
Особое внимание в рамках проекта планируется уделить сохранению существующих зелёных насаждений, подчеркнул Дмитрий Беликов.