На благоустройство парка «Дружба» в Ростове-на-Дону направят свыше 1,35 млрд рублей

На первый этап благоустройства парка «Дружба» в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону будет выделено 762 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов на прессконференции в ростовском пресс-центре «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Общая стоимость проекта составит более 1,35 млрд рублей: второй этап оценивается в 394 млн рублей, третий — в 196 млн рублей. Муниципалитет планирует объявить закупку в октябре. Финансирование будет осуществляться за счет средств местного и областного бюджетов.

Особое внимание в рамках проекта планируется уделить сохранению существующих зелёных насаждений, подчеркнул Дмитрий Беликов.

Мария Хоперская