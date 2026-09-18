Ростовчанина привлекли к ответственности за публикацию видео с дронами

Ростовчанин стал фигурантом дела об административном правонарушении за публикацию видео последствий недавней атаки БПЛА. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Местного жителя ночью разбудило жужжание дронов. Вместо того, чтобы следовать правилам безопасности, он стал снимать происходящее на видео. Кадрами ростовчанин поделился в общедомовом чате, откуда они попали в социальные сети и мессенджеры. Там его заметили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.

«В настоящее время в отношении фигурантов собраны материалы в Административную инспекцию Ростовской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности»,— отметили в ведомстве.

За несанкционированную съемку и распространение фото последствий атаки БПЛА жителям донского региона грозят штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч.

Мария Хоперская