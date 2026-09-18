Осужденного за хищение 36 млн рублей на аксайской «Мухиной балке» объявили в розыск

Решение Аксайского районного суда Ростовской области об объявлении в розыск Виталия Фетисова, осужденного за хищение бюджетных денег при благоустройстве «Мухиной балки», вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мае 2026 года Аксайский суд вынес приговор ранее несудимому 49-летнему уроженцу Ростова-на-Дону Виталию Фетисову по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) за хищение бюджетных 36 млн руб. Решением ему было назначено восемь лет колонии общего режима, штраф в 1,5 млн руб. и запрет на три года выполнять госконтракты. Одновременно, в связи с неявкой подсудимого на оглашение приговора, постановлением Фетисов был объявлен в розыск.

Кроме того, решением был удовлетворен гражданский иск потерпевших о возмещении имущественного ущерба в более чем 2,5 млн руб. Еще один иск на более 690 тыс. руб. был оставлен без рассмотрения, однако суд сохранил за потерпевшим право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. Инстанция также наложила арест на земельный участки до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

В конце августа Ростовский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело Фетисова. Наказание коллегия признала справедливым, а постановление об объявлении в розыск — законным и обоснованным.

Константин Соловьев