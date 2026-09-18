С Плесецка запустили «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «в интересах Минобороны». Запуск ракеты прошел штатно, космический аппарат выведен на расчетную орбиту, сообщил «Роскосмос».

Пуск провели воздушно-космические силы. После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова. Спутник уже принят на управление наземными средствами ВКС, с ним установлена телеметрическая связь.

В апреле с Плесецка была запущена ракета «Ангара-1.2», которая вывела на целевые орбиты несколько военных спутников. В августе Минобороны провело запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с еще одним аналогичным космическим аппаратом.