Ракету-носитель «Ангара-1.2» запустили с космодрома в Плесецке

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Ракета легкого класса «Ангара-1.2» стартовала с космодрома в 11:29 мск для вывода «космических аппаратов в интересах Минобороны России» на орбиту. Это восьмой запуск ракеты-носителя за всю историю их эксплуатации с 2014 года.

«Ангара-1.2» — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, высота которой составляет 41,5 м, а стартовая масса — 171 т. Первый орбитальный пуск этой ракеты состоялся в апреле 2022 года. Тогда «Ангара-1.2» вывела на орбиту Земли спутник «Космос-2555».