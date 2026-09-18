Овечкин объяснил решение сняться в предвыборном ролике «Единой России»

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия» тем, что он «поддерживает свою страну» и «желает всем мира и любви».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«По поводу видео: я русский. Как только закончу играть в хоккей, я, наверное… Нет, не наверное. Я останусь там, буду там жить. И мои дети будут там жить, моя семья»,— заявил господин Овечкин на пресс-конференции (цитата по Reuters). Хоккеист отметил, что Россия — его дом, а Вашингтон — его «второй дом».

«У меня здесь много друзей. Здесь я вырос как личность. Я люблю Вашингтон»,— отметил спортсмен. Он выразил надежду, что «все будет в порядке», и пожелал всем мира и любви. В ответ на просьбу журналиста рассказать о приглашении сняться в ролике и возможных последствиях отказа Александр Овечкин сказал: «Они попросили меня это сделать. Я сказал да. Все просто». Хоккеист добавил, что в своем решении не сомневался.

В предвыборном ролике «Единой России» впервые были собраны все пятеро лидеров ее партсписка: глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.