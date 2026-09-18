Правоохранительные органы Москвы перешли на усиленный режим работы в дни выборов

Правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы в дни выборов депутатов Госдумы IX созыва, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она также выразила надежду, что процесс обойдется «без сюрпризов».

«В целом все 1443 (участка.—"Ъ") открылись вовремя, без нарушений»,— сказала госпожа Кириллова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

18 сентября в России началось голосование на выборах в Госдуму. Оно продлится три дня и завершится вечером 20 сентября. Тогда же пройдут прямые выборы глав восьми субъектов: в Мордовии, Тыве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.