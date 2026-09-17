Из-за повреждения подстанции обломками БПЛА в Ростове нарушено электроснабжение

Ростов-на-Дону прошедшей ночью подвергся массированной воздушной атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествий. В результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону. Кроме того, повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Обломки дронов обнаружили в различных местах в донской столице и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домовладений. Всего в ходе отражения ночной атаки средства противовоздушной обороны уничтожили более 50 беспилотников в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и 10 районах: Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском и Кагальницком.

Информация продолжает уточняться.

Константин Соловьев