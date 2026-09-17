18,19, 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Свое мнение об участие в выборах выразил ветеран боевых действий в горячих точках и специальной военной операции, кавалер трех орденов Мужества, Почетный гражданин Воронежа, депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Александр Воронцов:

«Участие в выборах — это проявление гражданской ответственности и залог сплочённости общества, особенно в условиях внешнего давления. В эти дни нам предстоит принять судьбоносное решение, определяющее курс развития нашей страны. Каждый гражданин должен воспользоваться своим правом и сделать осознанный выбор. Для нас — участников специальной военной операции — участие в выборах имеет наиважнейшее значение. Наши боевые товарищи защищают Родину, отдавая жизни за благополучие людей и традиционные ценности. Мы выбираем будущее для своей страны. Мы голосуем за стабильность и процветание России.

Именно так — делом, конкретным действием — можно поддержать нашу страну в этот сложный период».