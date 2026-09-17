Над Ростовом работают ПВО

Над Ростовом-на-Дону работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Жителей попросили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Работа ПВО разбудила ростовчан еще в 01:26, а к 2:00 атака усилилась. К моменту публикации официальной информации все утихло, однако к 3:00 налеты продолжились. В 3:33 горожанам поступило смс-сообщение о ракетной опасности.

По словам жительницы города, сначала были слышны звуки стрелкового оружия, затем пролеты БПЛА и громкие взрывы.

«Они пролетали очень близко и рядом, будто прямо над крышей дома. Ты сидишь в полной темноте и тишине и только слышишь, как дрон приближается, звук нарастает и раздается взрыв. Остается вслепую определять, насколько близко это было и надеяться, что не зацепит»,— рассказала женщина.

К 4:20 атака прекратилась, а в 06:09 угрозу беспилотной опасности по региону отменили.

Мария Хоперская