Управляющую недвижимостью компанию из Новороссийска продают за полмиллиарда рублей

На электронных торгах в формате открытого аукциона выставлена 100-процентная доля в уставном капитале ООО «Анкар» — новороссийской компании, специализирующейся на аренде и управлении недвижимым имуществом. Лот опубликован на портале «ГИС. Торги».

Лот относится к секции государственных и муниципальных торгов, форма сделки — договор купли-продажи. Шаг аукциона — 101,65 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Анкар» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Управляющая компания ООО «Стройюгрегион». Убыток предприятия за 2025 год составил 1,63 млн рублей, выручка — 25,30 млн рублей.

Имущество находится в федеральной собственности. Номинальная стоимость доли, принадлежащей Российской Федерации, составляет 10 000 рублей, уставный капитал общества также равен 10 000 рублей. Штат компании насчитывает одного сотрудника.

Основанием для приватизации послужило решение коллегиального органа банка, зафиксированное в выписке из протокола от 5 августа 2026 года № 38П-92026, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 года № 693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».

Тат Гаспарян