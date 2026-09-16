Более 12 км трассы А-147 отремонтируют в Туапсинском округе

В Туапсинском округе отремонтируют более 12 км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. Работы проведут на участке между курортными поселками Небуг и Ольгинка, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на ремонт участка трассы с 35-го по 48-й км. Работы должны привести более 12 км дороги к нормативным показателям до конца 2028 года.

В рамках ремонта предусмотрена замена слоев дорожного покрытия. Также на участке отремонтируют водопропускную трубу, обустроят монолитные железобетонные водоотводные лотки, укрепят кюветы и обочины. Кроме того, восстановят тротуар и установят барьерное ограждение.

Отдельные работы по контракту проведут еще на двух участках трассы А-147. В частности, водопропускную трубу с восстановлением асфальтобетонного покрытия, бортового камня и парапетного ограждения отремонтируют на 86-м км дороги — в районе поста Магри. Аналогичные работы предусмотрены на 138-м км, у поселка Головинка.

Начать основной ремонт участка между Небугом и Ольгинкой планируют в 2027 году. Во время проведения работ на отрезках трассы с двухполосным движением возможно введение реверсивной схемы движения транспорта на коротких участках.

Ремонт участка должен завершиться до конца 2028 года.

Мария Удовик