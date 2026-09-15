На оснащение энергообъекта в Липецке системой контроля выбросов выделяют 142 млн

В Липецкой области объявлен электронный конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по оснащению источника выбросов загрязняющих веществ энергетического объекта системой автоматического контроля. Начальная цена подряда составляет 142,3 млн руб. Заказчиком выступает входящее в госкорпорацию «Росатом» АО «РИР Энерго» (ранее называлось АО «Квадра»). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 28 сентября, итоги планируется подвести 16 октября.

Проект предусматривает установку системы автоматического контроля на источнике загрязнения атмосферы — железобетонной дымовой трубе с четырьмя металлическими газоотводящими стволами. Высота железобетонной оболочки трубы составляет 245 м, металлических стволов — 250 м.

В состав системы войдут газоаналитический комплекс, приборы для измерения расхода, температуры и давления, системы сбора, обработки, архивирования и передачи данных. Предусмотрена также установка блок-контейнера для газоаналитического оборудования, шкафов управления и электропитания, вентиляции и кондиционирования.

Работы должны начаться после наступления отлагательного условия — принятия в 2026 году решения о финансировании проекта — и завершиться не позднее 28 февраля 2027 года.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «РИР Энерго» заключило договор на модернизацию генерирующего оборудования на одном из энергетических объектов в Белгородской области. Стоимость работ равна начальной цене подряда — почти 6 млрд руб.

Мария Свиридова