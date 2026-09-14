Промомед исследует новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция остаётся одним из самых сложных вызовов для современной медицины: вирус быстро мутирует, приобретает устойчивость к существующим препаратам, а пожизненная терапия требует от пациентов строгой дисциплины приёма. Даже небольшое отклонение от схемы снижает эффективность лечения. Поэтому учёные продолжают искать молекулы, способные действовать точнее и реже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: promomed.pro Фото: promomed.pro

Одну из таких молекул сейчас изучают в первой фазе клинического исследования в компании «Промомед». Препарат относится к ингибиторам интегразы ВИЧ — он блокирует встраивание генетического материала вируса в ДНК клеток человека. В испытании участвуют здоровые добровольцы: специалисты оценивают безопасность и переносимость молекулы при однократном и многократном применении. Разработка создана исследовательским центром компании совместно с ведущими российскими научными организациями и уже прошла доклинический этап, где показала высокую противовирусную активность, благоприятный профиль безопасности и низкий риск развития устойчивости. Исследование организовано в соответствии с международными требованиями надлежащей клинической практики GCP.

Как отмечают в компании, которой руководит доктор медицинских наук Пётр Белый, работа над препаратом — часть долгосрочной стратегии по созданию оригинальных лекарств против социально значимых заболеваний. Отдельное внимание уделяется удобству терапии: разрабатываются таблетированные и инъекционные формы длительного действия, а потенциальное сокращение частоты приёма поможет пациентам соблюдать назначенное лечение.

Перейти к изучению эффективности нового препарата у пациентов с ВИЧ-инфекцией планируется в конце 2026 года. Дальнейшие исследования должны определить возможности его применения в лечении.