Айти набирает обороты

Компании сферы информатизации и связи Краснодарского края в январе—июле 2025 года нарастили отгрузку товаров и услуг на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 90 млрд руб. Развитию отрасли способствует растущее население региона, тренд на цифровизацию, а также меры господдержки. Среди сдерживающих факторов эксперты назвали дефицит кадров, низкую доступность оборудования для систем искусственного интеллекта, длительную окупаемость IT-проектов и неготовность многих кубанских компаний инвестировать в цифровую трансформацию бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отрасли информатизации и связи Кубани работают более 2,3 тыс. компаний

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В отрасли информатизации и связи Кубани работают более 2,3 тыс. компаний

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем отгрузки товаров и оказанных услуг IT-ком­паниями за январь—июль 2025 года достиг 90 млрд руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Guide сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

По данным ведомства, за этот период компании отрасли информатизации и связи Кубани в бюджет региона заплатили 6,2 млрд руб. налогов. Это на 15% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. В 2024 году объем налоговых поступлений от кубанских IT-компаний увеличился на 60% по сравнению с 2020 годом, достигнув порядка 8,5 млрд руб.

В департаменте рассказали, что в отрасли информатизации и связи Краснодарского края работают более 2,3 тыс. коммерческих организаций. Основная часть занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в этой области. Также большую долю составляют IT-компании, которые специализируются на создании инфраструктуры для хостинга и обработке данных, а также предоставляют системы поиска и другие интернет-порталы. Третью значительную по количеству участников группу составляют предприятия, предоставляющие услуги связи с использованием проводных технологий и обслуживающие соответствующую инфраструктуру.

В ведомстве обращают внимание, что количество жителей на Кубани ежегодно растет, это стимулирует развитие бизнеса в регионе. При этом цифровизация — один из главных трендов. Информационные технологии активно внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других сферах, а значит, потребность в продуктах и услугах IT-компаний, как и количество самих участников рынка на Кубани, будет только расти, уверены в департаменте.

Льготные условия

Развитию отрасли, отмечают в департаменте информатизации и связи Краснодарского края, способствуют меры господдержки — как федеральные, так и региональные. Среди первых в ведомстве назвали льготное кредитование проектов по разработке и внедрению IT-решений, льготную ипотеку, отсрочку от армии для IT-специалистов. По количеству выданных льготных ипотечных кредитов для «айтишников» Кубань занимает 1-е место в ЮФО и 5-е место в России, подчеркнули в департаменте.

Среди региональных мер в ведомстве отметили микрозаем «IT-технологии» для малых и средних предприятий (взять можно от 100 тыс. до 5 млн руб. под 0,1% годовых). Также с 2022 года снижены ставки на доход по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 6 до 1%. Срок действия льготы продлили до 2027 года.

Кроме того, в 2025 году в Краснодарском крае ввели еще одну меру поддержки — можно получить субсидию на возмещение половины НДФЛ за своих работников, привлеченных по трудовому договору с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Субсидия предназначена для малых и средних российских предприятий IТ-отрасли, зарегистрированных в регионе.

Директор ООО «Кортекс», координатор партийного проекта «Цифровая Россия» в Краснодарском крае Сергей Карулин отмечает, что региональные меры господдержки позволяют кубанцам легче конкурировать с компаниями из других регионов. «Лучшие режимы можно встретить, пожалуй, только в столичных инновационных кластерах, но там они компенсированы большими затратами на фонд оплаты труда, так что мы чувствуем себя достаточно уверенно»,— утверждает эксперт.

Другим, не менее важным показателем социально-экономического развития края, говорят в департаменте информатизации и связи Краснодарского края, является объем инвестиций в основной капитал компаний IT-отрасли. В 2024 году он увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2020 годом и на 42% в сравнении с 2023 годом — до 18,4 млрд руб.

«IТ-отрасль — одна из наиболее привлекательных для инвестиций сфер экономики. Она занимает первое место по темпам роста среди крупных секторов экономики страны»,— утверждают в ведомстве.

В департаменте добавляют, что в Краснодаре создают IT-парк на 1 тыс. рабочих мест. Он будет включать бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру, а также офисы, открытые коворкинги и конференц-залы для проведения мероприятий. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.

«По замыслу сторон, IТ-парк предоставит специалистам сферы информационных технологий широкие возможности для развития, обучения и обмена опытом, а также воплощения в жизнь самых передовых разработок. В нем будут созданы все необходимые условия для реализации проектов, начиная с идеи и заканчивая созданием готового программного продукта с последующим его выходом на рынок»,— пояснили в ведомстве.

Основатель медтех-платформы «МедРокет» Сергей Федосов добавляет, что создание в Краснодарском крае IT-кластеров, поддержка стартапов и создание комфортной городской среды — «шаги, которые уже сегодня закладывают основу для будущего технологического лидерства Кубани».

В точке роста

Участники IT-рынка отмечают, что в современных экономических реалиях спрос стабильно растет, но незначительно. Так, в Торгово-промышленной палате Краснодарского края (ТПП) наибольшую востребованность показывают направления, связанные с обеспечением цифрового взаимодействия бизнеса и сопровождением его деятельности. «Положительная динамика объема представляемых услуг связана с тем, что компании региона все активнее переходят в работе на современные инструменты и сервисы»,— поясняет начальник IT-отдела краевой ТПП Георгий Юрченко.

О стабильности объемов производства и предоставленных услуг говорят и в софтверной компании «Кортекс». «Происходит изменение структуры объемов производства за счет роста спроса на разработки в сфере здравоохранения и искусственного интеллекта. При этом идет планомерное сокращение объемов разработки в сфере государственного и муниципального управления»,— рассказывает директор ООО «Кортекс», координатор партийного проекта «Цифровая Россия» в Краснодарском крае Сергей Карулин.

Точки роста для бизнеса он видит в импортозамещении, особенно в производстве медицинского и лабораторного оборудования, а также сложных специализированных продуктов в сферах финансов и безопасности. «Благодаря ИИ-революции в этих сферах возникают целые отраслевые ниши, где за счет кратного роста эффективности или же за счет появления возможностей, ранее недостижимых, возникают задачи разработки по тематикам, которые считались полностью решенными и недоступными для новых участников рынка. Среди них системы управления инцидентами, системы консолидированного учета и отчетности, медицинские и лабораторные информационные системы, бортовое программное обеспечение оборудования и т. п.»,— рассказывает Сергей Карулин.

Объем выданной на Кубани льготной ипотеки для IT-специалистов

2022 год — 1,8 млрд руб.

2023 год — 12,1 млрд руб.

2024 год — 11,9 млрд руб.

Налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от отрасли информатизации и связи

2020 год — 5,3 млрд руб.

2024 год — 8,5 млрд руб.

2025 год / январь—июль — 6,2 млрд руб.

По данным департамента информатизации и связи Краснодарского края

Драйвером развития IT-отрасли в Краснодарском крае эксперт считает сферу информационной безопасности. «Даже будучи централизованной, она остается сверхинтеллектуальным направлением на всех уровнях и испытывает сильный кадровый голод, который, по моим субъективным наблюдениям, даже острее дефицита разработчиков, который мы наблюдали пять-семь лет назад»,— отмечает Сергей Карулин.

Георгий Юрченко отмечает, что рынок IT-услуг и товаров в Краснодарском крае растет, но неравномерно. «Есть позитивная статистика по количеству компаний, но по-настоящему сильных игроков не так много. Тренды очевидные: рост интереса к кибербезопасности, переход на облачные сервисы, автоматизация рутинных процессов. Драйвером остается практическая необходимость бизнеса экономить и упрощать управление»,— считает эксперт.

Он добавляет, что региональные компании занимают устойчивые позиции в работе с местным бизнесом, но за крупные проекты конкурировать приходится с федеральными игроками, обладающими большими ресурсами. По факту местные фирмы часто остаются в роли субподрядчиков, говорит Георгий Юрченко.

«Процесс консолидации IT в штаб-квартирах, расположенных преимущественно в столицах, приводит к сокращению IT-бюджетов регионов и их переориентации на услуги сопровождения и поддержки систем. Более того, консолидация многих рынков порождает тенденцию ускоренного перемещения штаб-квартир или, как минимум, центров принятия решений компаний в столицы. В сфере разработки тенденция такова, что региональные игроки занимают места в вертикалях государственных корпораций, крупного бизнеса и крупнейших интеграторов федерального уровня, обеспечивая решение задач централизации IT и импортозамещения»,— констатирует Сергей Карулин.

Он поясняет, что раньше регионы были автономны, в том числе в вопросах разработки. Например, одна и та же задача могла параллельно решаться в нескольких субъектах России. Наиболее эффективное решение распространялось по всей стране. «Такая чистая конкуренция осталась в прошлом. Сейчас выбор делают из нескольких решений, предложенных столичными разработчиками. Нередко выбранный в итоге продукт не самый удачный, и тогда начинается длительный процесс по его рефакторингу и спасению. Все это негативно сказывается на развитии отрасли»,— заключает Сергей Карулин.

Сергей Федосов отмечает, что компания «МедРокет» ощущает конкуренцию только со столичными коллегами. «Она оказывает определенное влияние на развитие нашей компании. Я считаю, что конкуренция всегда полезна: только так можно оставаться в тонусе, не расслабляться и двигаться вперед на пользу себе и рынку»,— считает эксперт.

По его словам, глобальный рынок технологий ценит не размер компании, а качество продукта и уникальность идеи. Региональные команды часто более гибкие, мотивированные и способны создавать нишевые решения, которые затем можно масштабировать. «Успешный выход региональной компании на международный рынок — это вопрос не географии, а правильной стратегии, экспертизы и амбиций. И мы видим множество примеров, когда компании из регионов успешно конкурируют на мировой арене»,— рассказывает Сергей Федосов.

Трендом развития IT-отрасли он считает клиентоцентричность. «Сегодня потребитель определяет, что для него важно. Задача бизнеса — чувствовать, предугадывать потребности клиента и удовлетворять их»,— подчеркивает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точки роста для бизнеса кубанские IT-компании видят в импортозамещении, особенно в производстве медицинского и лабораторного оборудования, а также продуктов в сферах финансов и безопасности

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Точки роста для бизнеса кубанские IT-компании видят в импортозамещении, особенно в производстве медицинского и лабораторного оборудования, а также продуктов в сферах финансов и безопасности

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Решить все в комплексе

Одной из главных проблем отрасли информатизации и связи участники рынка называют кадровый дефицит. «Проекты по внедрению цифровых технологий требуют наличия необходимых компетенций и квалифицированных специалистов. Этот пробел мы не закроем одними лишь онлайн-курсами. Необходимо "выращивание" востребованных специалистов через корпоративные программы и стажировки. Именно поэтому ведущие университеты стремятся обогатить свои учебные программы практическими занятиями. Для этого они заключают партнерские соглашения с игроками IT-рынка. В результате молодые кадры получают практические навыки, глубже вникают в требования индустрии и быстрее вливаются в профессиональную среду»,— рассказывает региональный директор компании Axenix Виктория Супрунова.

По ее словам, во время практики в Axenix студентам не просто объясняют устройство бизнеса технологической компании, но трудоустраивают их и привлекают к реальным коммерческим проектам. «Это позволяет будущим специалистам погрузиться в настоящий рабочий процесс с самого начала своей карьеры»,— отмечает Виктория Супрунова.

По информации профильного департамента, в отрасли информатизации и связи Краснодарского края в 2024 году трудилось более 16,6 тыс. человек, что на 75% больше, чем в 2019 году.

Такой значительный рост свидетельствует как о повышенном интересе к IТ-профессиям, так и о необходимости подготовки квалифицированных кадров для удовлетворения потребностей бизнеса. «Для того чтобы закрыть эту потребность, вузы Кубани предлагают абитуриентам широкий спектр специальностей, связанных с информационными технологиями. В приемных комиссиях университетов Кубани отмечают, что с 2016 года конкурс на направления информационных технологий ежегодно растет. В начале этого учебного года три ведущих вуза Краснодарского края зачислили на IТ-специальности порядка 2,2 тыс. человек, что на 10% больше, чем в прошлом году»,— рассказали в департаменте информатизации и связи региона.

Второй фактор, по мнению Виктории Супруновой, сдерживающий развитие отрасли информационных технологий в Краснодарском крае,— длительная окупаемость IТ-проектов, в связи с чем далеко не все кубанские компании могут себе их позволить.

«Решение проблемы требует комплексного подхода: государственной поддержки, подключения банковского сектора, улучшения управления проектами. Кроме того, рынок должен прийти к пониманию того, что за IТ — будущее и на этом нельзя экономить»,— подчеркивает Виктория Супрунова.

Об ограниченном спросе говорит и Георгий Юрченко. «Многие компании понимают важность цифровизации, но готовы платить только за минимальный функционал. Также нужен доступ к поддержке и финансированию: программы формально есть, но получить гранты или льготное кредитование сложно. Кроме того, важно развивать IT-инфраструктуру и создавать площадки, но без кадров, денег и реального спроса они не решат проблему»,— считает эксперт.

Сергей Карулин отмечает, что остро ощущается низкая доступность оборудования для систем искусственного интеллекта, что является общемировой проблемой. Кроме того, по словам эксперта, общероссийский тренд на частое изменение регулирования (требований законодательства, в том числе налогового) в сочетании с ростом внимания со стороны контрольно-надзорных органов требует постоянных затрат на адаптацию компаний к новым условиям.

«На региональном же уровне наблюдаем снижение кассовой дисциплины заказчиков, а также острый дефицит инженеров информационной безопасности»,— добавляет Сергей Карулин.

Георгий Юрченко считает, что перспективы развития отрасли информационных технологий и связи зависят от того, удастся ли удержать специалистов в регионе, наладить реальные механизмы поддержки малого бизнеса и сформировать у компаний готовность инвестировать в качественные решения.

«Несмотря на негативные ожидания среднесрочной перспективы, в долгосрочной мы скорее оптимисты. Дефицит кадров, динамичное регулирование, рост глобальной конкуренции, нарушение глобальной кооперации, порождающее импортозамещение, изменение технологического уклада под воздействием ИИ-революции — все это скорее драйверы роста для IT-отрасли, в особенности для нашего направления — разработки программного обеспечения»,— резюмирует Сергей Карулин.

Маргарита Синкевич