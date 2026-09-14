Трамп: США могут передать Украине лицензии на менее продвинутую версию Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом передачу лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для американских систем Patriot.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jose Luis Magana / AP
«Мы обсуждаем… менее продвинутую версию»,— сказал американский президент, отвечая на вопрос, получит ли Киев лицензии на ракеты Patriot. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
Господин Трамп добавил, что у США большие запасы вооружений. По его словам, Вашингтон производит «больше ракет Patriot, чем когда-либо».
В начале августа Дональд Трамп прокомментировал запрос украинских властей о поставках ракет для комплексов ПВО, отметив, что вооружения необходимы вооруженным силам США. При этом он возложил ответственность за истощение американских военных запасов на бывшего президента Джо Байдена.
Практический смысл лицензии — создать отдельный канал выпуска ракет, а не быстро восполнить дефицит готовых перехватчиков. По оценке аналитиков от 31 июля 2026 года, развертывание производства на Украине займет годы и может столкнуться с нехваткой комплектующих; даже обсуждавшийся 6 августа вариант частичной сборки в Германии предполагал, что Украина получит новые Patriot не ранее чем через год.
Такой формат обсуждается на фоне ограничений американской стороны: в июле—августе 2026 года сообщалось о сильном сокращении запасов ракет для Patriot после конфликта с Ираном, необходимости сохранять ракеты для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и перегруженности оборонных компаний заказами. Площадку производства при этом рассматривают в Германии или другой европейской стране из соображений безопасности, а после завершения боевых действий производство может быть перенесено на Украину.
Лицензионная схема для Patriot имеет ограниченные прецеденты. По данным на 31 июля 2026 года, такие лицензии ранее получали только Германия и Япония; японская Mitsubishi Heavy Industries получила контракт еще до Германии в 2006 году, выпускала модификации PAC-2, а затем PAC-3 MSE исключительно для внутреннего рынка Японии в объеме примерно 20–30 ракет в год.