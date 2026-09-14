Трамп: США могут передать Украине лицензии на менее продвинутую версию Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом передачу лицензии на производство менее продвинутой модификации ракет для американских систем Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Мы обсуждаем… менее продвинутую версию»,— сказал американский президент, отвечая на вопрос, получит ли Киев лицензии на ракеты Patriot. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Господин Трамп добавил, что у США большие запасы вооружений. По его словам, Вашингтон производит «больше ракет Patriot, чем когда-либо».

В начале августа Дональд Трамп прокомментировал запрос украинских властей о поставках ракет для комплексов ПВО, отметив, что вооружения необходимы вооруженным силам США. При этом он возложил ответственность за истощение американских военных запасов на бывшего президента Джо Байдена.