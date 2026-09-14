Трамп опроверг сообщение о китайской помощи Ирану перед атакой на базу США
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Иран получил спутниковые снимки американской базы в Иордании от китайских компаний перед нападением в июле, в результате которого были убиты трое военнослужащих. Об этом пишет агентство Reuters.
В опубликованном накануне The Wall Street Journal сообщении цитировались неназванные официальные лица США, которые отказались назвать китайские компании, предоставившие Ирану снимки. Также в нем не содержалось утверждения о прямой причастности Пекина.
На вопрос, будет ли он упоминать этот вопрос на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, Дональд Трамп не дал прямого ответа, а вместо этого поставил знак равенства между деятельностью разведок Китая и США. «Они в основном делают то же, что и мы. Когда они говорят, что Китай шпионит за нами, я говорю, что вы правы, и мы тоже шпионим за ними», — сказал он журналистам на борту своего самолета.
В США ожидают, что главы двух стран встретятся в Соединенных Штатах 24 сентября. Однако Китай пока официально намерение не подтвердил. Комментарии Дональда Трампа, по-видимому, согласуются с попытками Госдепа преуменьшить масштабную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. При этом США не скрывают разочарования тесными связями Пекина с Тегераном, отмечает Reuters.
Основания для версии о передаче Ирану спутниковых данных появились на фоне санкций США в мае 2026 года против китайских компаний The Earth Eye, MizarVision и Chang Guang Satellite Technology. По версии Госдепартамента, связанные с ними структуры передавали Тегерану снимки позиций американских сил на Ближнем Востоке, которые могли использоваться для ракетных ударов и атак беспилотников. Это не подтверждает конкретный эпизод с базой в Иордании, но показывает, какой именно канал передачи разведывательной информации американская сторона считала возможным.
Помимо этого, по документам, изученным Financial Times, иранское военное командование в последние месяцы использовало спутник TEE-01B для слежения за ключевыми военными объектами США в регионе: в документации есть снимки базы «Принц Султан» в Саудовской Аравии, сделанные 13–15 марта, когда по базе наносились удары и были повреждены самолеты-заправщики.
Санкции против китайских спутниковых компаний были введены за несколько дней до запланированного на 14–15 мая визита Дональда Трампа в Китай для встречи с Си Цзиньпином, на которой ожидалось обсуждение конфликта на Ближнем Востоке.