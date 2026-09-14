Китайская Z.AI привлекла $5 млрд от продажи акций и конвертируемых облигаций

Базирующийся в Пекине разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Z.AI Co Ltd привлекла около $2 млрд от размещения акций на Гонконгской бирже и почти $3 млрд от одновременной продажи конвертируемых облигаций, сообщает Reuters.

Z.AI запустила распродажу 11 сентября, предложив 21,97 млн новых гонконгских акций по цене 714 гонконгских долларов ($91,05) за штуку.

Срок погашения облигаций с нулевым купоном истекает в сентябре 2027 года. Номинированы они в юанях, но погашены будут в американских долларах. Бумаги выпущены по цене 100,5% от номинала. Первоначальная цена конвертации составляет 892,5 гонконгских доллара, что на 25% выше цены акций. Компания может гасить все облигации с 18 февраля 2027 года, если акции торгуются на уровне или выше 130% от цены конвертации в течение 20 из 30 торговых дней.

Около 60% чистой выручки компания намерена направить на исследования и разработку моделей следующего поколения ИИ и систем самообучения. Еще 15% пойдут на расширение компании. Остальная часть будет использована для оптимизации структуры капитала, пополнения оборотных средств для ежедневных операций и других целей. Агентство дополняет, что средства китайским разработчикам ИИ необходимы на дорогостоящую вычислительную инфраструктуру и найм талантливых специалистов для конкуренции с более крупными американскими конкурентами.

Z.AI, ранее известная как Zhipu AI, стала публичной в Гонконге в январе и привлекла около $4 млрд путем продажи акций в июле.

Эрнест Филипповский