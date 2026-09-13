Главные новости за неделю 7–13 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 6 сентября. В Гуково комиссия проводит инструментальное обследование четырехподъездного жилого дома, пострадавшего в результате атаки. Окончательные выводы комиссия представит до 14 сентября.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему декану лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Андрею Сафроненко, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Директором департамента экономики Ростова-на-Дону назначили бывшего замминистра экономического развития Ростовской области Романа Шеховцова.

В Российской детской клинической больнице Минздрава России (РДКБ) провели успешную операцию ребенку, пострадавшему в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону 29 августа.

В Ростовской области подготовлен законопроект, предусматривающий расширение перечня категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения. На реализацию меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 190,9 млн руб.

В Ростове-на-Дону провели рейды по эвакуации брошенных и неправильно припаркованных электросамокатов. В Октябрьском районе города вывезли на спецплощадку около 30 самокатов, оставленных вне разрешенных мест.

Батайский городской суд приостановил на 90 суток деятельность аквапарка «Южный» в Батайске Ростовской области. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Начальником штаба главного управления МВД России по Ростовской области назначили полковника внутренней службы Кирилла Денисенко. Полицейский с 2025 по 2026 годы, перед назначением, занимал должность замначальника штаба.

В обновленную стратегию социально-экономического развития Батайска вошли три приоритетных инвестиционных проекта в производственной сфере общей стоимостью 1,3 млрд руб.

В результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей.

В Таганроге для ликвидации пожара, возникшего после атаки дронов 12 сентября, развернули круглосуточный штаб. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

С 11 сентября ряд улиц в Ростове-на-Дону перекрыли реконструкцией системы ливневой канализации. Ограничения ввели до 5 января, сообщили в администрации города.