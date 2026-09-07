Бывшего декана РостГМУ осудили на восемь лет по делу о взятках

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему декану лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Андрею Сафроненко, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт РостГМУ Фото: Сайт РостГМУ

О задержании Сафроненко стало известно в мае 2025 года. По версии следователей, декан получил 180 тыс. руб. за сдачу зачетов без проверки знаний от одного из сотрудников вуза, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Во время передачи денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ.

Приговором суда Андрею Сафроненко назначено восемь лет колонии общего режима. Помимо этого, ему запрещено четыре года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях. На осужденного также наложен штраф в 800 тыс. руб.

Константин Соловьев