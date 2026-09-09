В Батайске на 90 суток приостановили работу аквапарка «Южный»

Батайский городской суд приостановил на 90 суток деятельность аквапарка «Южный» в Батайске Ростовской области. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В отношении ООО «Ю-ПАРК», эксплуатирующего аквапарк, суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По итогам рассмотрения организации назначили административное приостановление деятельности сроком на 90 суток. Какие именно санитарные нарушения были выявлены, суд и пресс-служба не уточнили.

Валерий Климов