На Дону устанавливают ущерб от воскресной атаки БПЛА

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 6 сентября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания.

В Гуково комиссия проводит инструментальное обследование четырехподъездного жилого дома, пострадавшего в результате атаки. Окончательные выводы комиссия представит до 14 сентября. Сейчас доступ в первый и второй подъезды ограничили, жители третьего и четвертого уже вернулись в свои квартиры. Заявления на единовременную помощь подали 144 человека, на выплаты в связи с полной утратой имущества — 33 человека. Глава муниципалитета получил поручение взять восстановительные работы под личный контроль и обеспечить оперативные выплаты компенсаций.

В Ростове-на-Дону, по словам главы города Александра Скрябина, в результате вражеской атаки повреждения получили 16 многоквартирных домов в трех районах. Пострадали преимущественно стеклопакеты, оконные рамы и балконы — свыше 400 окон. Кроме того, повреждения остекления и облицовки получило здание Донской публичной библиотеки. Поисково-спасательная служба завершила демонтаж аварийных конструкций во всех затронутых зданиях. Сотрудники управляющих компаний совместно со специалистами районных управлений ЖКХ закрывают тепловые контуры поврежденных квартир. Для приема заявлений созданы штабы, комиссии проводят обходы с целью оценки ущерба.

В Аксайском, Багаевском, Мясниковском районах и Батайске, где от падения обломков БПЛА пострадали частные дома, местные администрации организовали оценку ущерба, восстановительные мероприятия и выплаты жителям, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев