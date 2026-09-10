Начальником штаба донского главка МВД Кирилл Денисенко

Начальником штаба главного управления МВД России по Ростовской области назначили полковника внутренней службы Кирилла Денисенко. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Полицейский начал службу в органах внутренних дел начал в 2003 году с должности участкового уполномоченного милиции. С 2007 года Кирилл Денисенко проходил службу в штабных подразделениях на различных должностях, а с 2025 по 2026 годы, перед назначением, занимал должность замначальника штаба.

Кирилл Денисенко награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степени, а также другими ведомственными наградами.

Константин Соловьев