В стратегию развития Батайска включили три инвестпроекта на 1,36 млрд рублей

В обновленную стратегию социально-экономического развития Батайска вошли три приоритетных инвестиционных проекта в производственной сфере общей стоимостью 1 млрд 355 млн руб. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крупнейший из них — создание центра переработки отходов электрического и электронного оборудования компании «Акрон Экология Ростов». Его плановый ввод намечен на 2027 год.

ООО «Технология и материалы», работающее в Батайске, планирует построить завод по производству сухих строительных смесей — как расширение действующего производства. ООО «База СМ» намерено создать цех по производству строительных материалов из фибропенобетона и цех по производству арматурных сеток. Оба объекта планируется ввести также в 2027 году.

По данным властей, на фоне новых инвестиционных планов в городе фиксируют положительную динамику. Так, объем отгруженной продукции собственного производства вырос с 9,52 млрд руб. в 2024 году до 11,26 млрд руб. в 2025 году.

Новые производства, как отмечается, создадут рабочие места, заказы для местных подрядчиков и поставщиков, а также дополнительные налоговые поступления в городской бюджет.

Константин Соловьев