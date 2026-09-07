Департамент экономики Ростова возглавил Роман Шеховцов

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил директором департамента экономики Ростова-на-Дону бывшего замминистра экономического развития Ростовской области Романа Шеховцова. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Роман Шеховцов — доктор экономических наук, выпускник Ростовского-на-Дону института народного хозяйства. Карьеру начал в 1994 году в ОАО «Донской табак» в должности экономиста. В 1995-1997 годах работал ассистентом кафедры в Ростовском государственном строительном университете. В разные периоды занимал руководящие посты в коммерческих организациях (1997-2000, 2005-2009), возглавлял Региональный информационно-аналитический центр (2009–2013).

В 2013-2017 годах Роман Шеховцов работал в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). С 2017 по 2025 годы занимал должность заместителя министра экономического развития Ростовской области.

Наталья Белоштейн