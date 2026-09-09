В Ростове-на-Дону провели рейды по эвакуации брошенных электросамокатов

В Ростове-на-Дону провели рейды по эвакуации брошенных и неправильно припаркованных электросамокатов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Средства индивидуальной мобильности, мешающие пешеходам на тротуарах, вывезены на спецстоянку. Множество нареканий к ним как со стороны пешеходов, так и со стороны автомобилистов. Брошенные посреди улицы, на газоне или тротуаре самокаты не только создают визуальный шум и портят облик нашего города, но и представляют реальную опасность для пешеходов и других участников дорожного движения», — написал господин Скрябин.

В рамках «пилотного проекта» в Октябрьском районе города вывезли на спецплощадку около 30 самокатов, оставленных вне разрешенных мест. Рейды с участием представителей администрации прошли на площадях Ленина и Гагарина.

В отношении собственников электросамокатов — кикшеринговых компаний — будут составлены акты об административном нарушении правил благоустройства, отметил глава донской столицы. Соответствующий документ предполагает, что пользователи должны оставлять кикшеринговые самокаты на специально организованных площадках. В Ростове-на-Дону таких официально — 55.

«Подобные рейды будут проводиться регулярно во всех районах города. И это лишь часть мер, которые будут применяться для упорядочения движения электросамокатов в Ростове», — подытожил Александр Скрябин.

Константин Соловьев