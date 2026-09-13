Улицы Еременко и Солженицына в Ростове перекрыли до 5 января

С 11 сентября ряд улиц в Ростове-на-Дону перекрыли реконструкциеи системы ливневой канализации. Ограничения ввели до 5 января, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы затрагивают несколько ключевых магистралей. На северной проезжей части улицы Еременко (на участке от проспекта Маршала Жукова до дома № 105) движение полностью прекращено. Аналогичное ограничение введено на западной проезжей части проспекта Солженицына — на отрезке от улицы Еременко до улицы Доватора. Кроме того, на первом этапе работ закрыто пересечение проспекта Солженицына с улицей Доватора.

Для водителей предусмотрели следующие альтернативные маршруты: на южной проезжей части улицы Еременко (от проспекта Маршала Жукова до проспекта Солженицына) и на восточной проезжей части проспекта Солженицына (от улицы Еременко до улицы Доватора).организовано двустороннее движение.

Ограничения распространяются и на улицу Доватора: на южной стороне движение ограничено на нескольких участках — от проспекта Солженицына до дома № 148, от проспекта Солженицына до шестого проезда, а также от шестого проезда до дома № 164Д.

Мария Хоперская