В Таганроге ущерб от воздушной атаки ВСУ получили 16 коммерческих зданий

В результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. Уточненную информацию об ущербе сообщила глава города Светлана Камбулова.

В понедельник специальная комиссия начнет формировать акты обследования и оценки ущерба на пострадавших объектах. Предпринимателям предлагают обратиться за поддержкой управления экономического развития и потребительского рынка администрации Таганрога.

Наталья Белоштейн