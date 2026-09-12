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В Таганроге ущерб от воздушной атаки ВСУ получили 16 коммерческих зданий

В результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. Уточненную информацию об ущербе сообщила глава города Светлана Камбулова.

В понедельник специальная комиссия начнет формировать акты обследования и оценки ущерба на пострадавших объектах. Предпринимателям предлагают обратиться за поддержкой управления экономического развития и потребительского рынка администрации Таганрога.

Наталья Белоштейн

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