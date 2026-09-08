В Ростовской области направят 190 млн рублей на газификацию для новых льготников

В Ростовской области подготовлен законопроект, предусматривающий расширение перечня категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения. На реализацию меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 190,9 млн руб. Соответствующая информация содержится в изменениях в областном законе, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, льготу предлагается распространить на участников СВО, лиц, участвовавших в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года и членов их семей, а так же членов семей лиц, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранений и заболеваний, полученных в связи с участием в СВО и выполнением соответствующих задач.

В настоящее время указанные категории граждан не охвачены действием областного закона о поддержке по оплате расходов на газификацию.

При этом, по данным Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области, на данный момент у граждан из новых льготных категорий нет потребности в проведении работ по газификации. Расходы планируется осуществлять в пределах утвержденных бюджетных средств.

Наталья Белоштейн